Alcol, ministero della Salute: 8,6 mln italiani a rischio, 800mila minori

Sono oltre 8 milioni e 600mila i consumatori che rischiano di avere una dipendenza da alcol in Italia e oltre 64.500 le persone alcoldipendenti prese in carico dai servizi sanitari nel 2020.

In particolare "circa 800mila minorenni e 2.500.000 di over 65 sono consumatori a rischio per patologie e problematiche alcol-correlate e la prevalenza degli uomini è superiore a quelle delle donne per tutte le classi di età a eccezione dei minorenni". Questi i dati della Relazione sugli interventi realizzati nel 2021 su alcol e problemi correlati, trasmessa dal ministero della Salute al Parlamento e presentata alla Conferenza Nazionale Alcol 2022.