Alberto Torregiani: "Cesare Battisti almeno 20 anni di carcere deve farli"

Se ci saranno gli estremi di legge perché Cesare Battisti ottenga eventuali benefici è lecito che li sfrutti, ma "almeno 20 anni deve farli". Così Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, ucciso dal terrorista il 16 febbraio 1979. "Non sta a me dire se le scuse di Battisti sono o non sono sincere, né decidere quale cavillo possano usare i suoi avvocati. Lui ha queste opportunità, è normale che le usi", ha quindi aggiunto.

Per ottenere i benefici, però, ha detto Torregiani a Radio Capital, "non basta chiedere perdono". Anche perché Battisti "è un po' particolare, ammette dopo 40 anni", e in ogni caso "le sue scuse non sono mai arrivate". Comunque "l'importante è che non influenzi il giudizio di chi deve decidere perché non basta chiedere perdono. Noi quello che abbiamo sempre voluto è che chi ha sbagliato paghi sempre le pene che gli hanno imputato".