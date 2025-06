Raffiche violente di vento su Milano: crollano alberi, disagi ma nessun ferito

Momenti di terrore sul lungolago di Lecco, causando il ribaltamento di una ruota panoramica installata nella zona (qui l'articolo con il video). Fortunatamente, non si registrano feriti. Le forti raffiche di vento, generate dalla perturbazione improvvisa, hanno sorpreso cittadini e turisti presenti sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area, affiancati dalle squadre specializzate nel soccorso acquatico. Due canoisti, colti di sorpresa dalla burrasca mentre si trovavano in acqua, sono stati tratti in salvo senza conseguenze. Le operazioni di messa in sicurezza e assistenza sono tuttora in corso per fronteggiare le criticità provocate dalla tempesta.