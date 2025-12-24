Albania per ricominciare, il nuovo approdo di molti pensionati italiani: "È un piccolo paradiso"

L’inviata di "È sempre Cartabianca" incontra alcuni connazionali che hanno deciso di trasferirsi per vivere con maggiore serenità
© Da video
Sempre più pensionati italiani, in cerca di una quotidianità più sostenibile, scelgono di lasciare il Paese per trasferirsi in Albania, dove le spese sono decisamente inferiori. A raccontare questo fenomeno è l’inviata di "È sempre Cartabianca", che ha incontrato alcuni connazionali stabilitisi a Durazzo.
"Per me questo posto è un piccolo paradiso", spiega Carmine Iampietro, 75 anni, che vive da tempo sulla costa albanese e ha dato vita a un’associazione pensata per aiutare altri anziani a compiere lo stesso passo. "Dopo quarantotto anni di lavoro e contributi versati, voglio finalmente godermi l’ultima parte della mia esistenza".
Tra chi ha scelto Durazzo c’è anche Massimo, bolognese, che prima aveva provato a trasferirsi in Portogallo: "Cercavo un luogo tranquillo e caldo per la mia vecchiaia. In Portogallo, però, non mi sentivo al sicuro, così ho deciso di puntare sull’Albania".
Un’esperienza simile è quella di Giuseppe, passato in precedenza dalle Canarie: "Anche lì i prezzi sono saliti troppo ed era diventato difficile andare avanti. Qui, invece, con meno di trecento euro affitto un appartamento di ottanta metri quadrati".