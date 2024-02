Alba Adriatica (Teramo), minorenne molesta tre donne: arrestato

Ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, tre donne sono state molestate da un minorenne mentre passeggiavano.

Il ragazzo, arrestato, dopo averle avvicinate e colte di sorpresa, le ha palpeggiate nelle parti intime. In un caso, inoltre, vi è stato anche il tentativo di spingere una delle vittime in un'area impervia di una pineta. Le tre donne si sono liberate e hanno richiamato l'attenzione di alcune persone nelle vicinanze per poi sporgere denuncia. I carabinieri hanno analizzato i video dell'impianto di sorveglianza e hanno identificato il giovane.