Alatri, c'è un primo indagato per l'omicidio di Thomas Bricca

La dinamica

Lo scambio di persona sarebbe stato determinato dal fatto che Thomas Bricca indossasse un giubbino bianco, proprio come il bersaglio originario dell'agguato. Nessuno ha potuto vedere in faccia gli assassini, i cui volti erano coperti da casco integrale e che sono riusciti a fuggire in pochi attimi. Le scarse immagini delle videocamere di sorveglianza non hanno fornito certezze e le prime 48 ore di indagini, di solito decisive per casi di questo tipo, non hanno portato i risultati sperati.