E Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde ha ribadito: "Voglio dire a Giorgia Meloni e Matteo Salvini: se pensate di andare avanti nonostante il diniego della Corte dei conti noi costruiremo un muro di legalità. Secondo Matteo Salvini il modello del ponte sullo Stretto si dovrebbe esportare. Io propongo di esportare Salvini". L'ex sindaco di Messina, e leader no ponte della prima ora, Renato Accorinti, dal centro del corteo ha detto che il ponte "è un'opera inutile e devastante. Lo Stretto di Messina "è una zona sacra a protezione speciale. Non si può toccare. "Non è vero che col ponte c'è sviluppo. - ha aggiunto - La Calabria è già legata all'Italia e all'Europa ed è la regione più povera d'Europa. Il Giappone è un complesso di isole non collegato con la terra ferma ed è la quarta economia del mondo. Non dobbiamo farci prendere in giro. E se la Sinistra andrà al governo noi saremo ancora più duri nel pretendere i diritti per i siciliani". "Conte e Landini dove sono? - ha concluso - Dovevano essere qui. In una battaglia come questa devono stare uniti". Oltre agli esponenti locali dei sindacati e del M5s per la Cgil alla manifestazione era presente il segretario confederale Luigi Giove, mentre per il M5s c'era la senatrice Barbara Floridia.