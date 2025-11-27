Logo Tgcom24
Economia
LA DELIBERA

Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: "Viola l'habitat naturale"

La decisione si basa anche su modifiche contrattuali e sul mancato parere dell'Art in merito al piano tariffario

27 Nov 2025 - 19:20
© sito ufficiale

© sito ufficiale

La bocciatura del progetto sul Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti si basa sulla violazione della conservazione degli habitat naturali, su modifiche contrattuali e sul mancato parere dell'Art in merito al piano tariffario. Lo si legge nelle motivazioni ufficiali.

Nel documento si fa anche presente che con la medesima delibera "sono state formulate osservazioni relative a ulteriori profili confermati all'esito dell'adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali".

