Al Bano sulle false notizie in merito alla sua salute: "Mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata"

"Ogni tanto mi danno per morto, tiè! - dice Al Bano facendo il gesto delle corna - secondo me allungano la vita". "È capitato anche a me - lo interrompe Bianca Berlinguer - e sotto il post le persone commentavano: non si sapeva la malattia che aveva?". Ancora incredulo il cantautore ha poi proseguito: "Oltre alla morte che vabbè quella è l'ultima fase e la lascio a loro, mi ha stupito il video realizzato dall'intelligenza artificiale in cui io affermerei, con una timbrica vocale simile alla mia, di non potermi muovere da casa, di avere l'artrite, l'artrosi… e la miseria! Qui ci vuole l'intervento della polizia postale per bloccare questi disgraziati, anche perché non è la prima volta che succede. Mi auguro sia l'ultima".