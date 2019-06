Air Italy, non solo maschio/femmina: sui biglietti compare l'opzione X

Chi viaggia con Air Italy ora potrà selezionare, oltre alla classica "maschio/femmina" anche l'opzione X (altro). E' la prima compagnia aerea in Europa ad aver attivato un'opzione di genere non binario per i passeggeri che prenotano i voli. La International Air Transport Association, che rappresenta molte compagnie aeree nel mondo, l'anno scorso ha approvato le modifiche alle procedure di prenotazione in modo da includere opzioni di genere non binari.