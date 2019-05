Taiwan, legalizzate le nozze gay: è la prima volta in Asia

Erano state presentate tre diverse bozze di legge. Due, volute dai conservatori, puntavano a limitare il nuovo diritto a un'"unione civile" o a una "relazione familiare". Queste sono state bocciate, mentre è passata la bozza governativa, che parla apertamente di "matrimonio" e fornisce alcuni, limitati diritti d'adozione.



La Corte costituzionale, due anni fa, aveva sentenziato che non era legittimo impedire le nozze alle coppie omosessuali, dando fino al 24 maggio 2019 per approvare una nuova norma. Il voto, che conferma la posizione di Taiwan in prima linea nei diritti degli omosessuali asiatici, e' una vittoria per i gruppi per i diritti LGBT che da anni protestano per ottenere gli stessi diritti sul matrimonio rispetto alle coppie eterosessuali.