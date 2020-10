Aifa: stop ricetta alle minorenni per la pillola dei 5 giorni dopo

ansa

Non sarà più necessaria la prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni l'ulipistral acetato, il farmaco per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto. Lo ha stabilito l'Agenzia italiana del farmaco spiegando che "si tratta di uno strumento altamente efficace". Il direttore generale dell'Aifa Nicola Magrini ha definito la pillola "uno strumento etico, perché consente di evitare momenti critici per le ragazze".