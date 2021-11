Aifa: "In Italia pillola anti-Covid potrebbe essere disponibile dopo Natale"

IPA

La disponibilità della pillola anti-Covid in Italia "ci potrebbe essere nelle settimane successive a Natale". Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini. "La valutazione sarà fatta anche a livello centrale nei prossimi giorni per i due farmaci - quello della Merck e quello di Pfizer - che hanno dato risultati promettenti e confortanti. Anche in Gran Bretagna, dove è stato autorizzato, il farmaco non è però ancora disponibile".