Aids, Speranza: "Falliti gli obiettivi globali per il 2020"

"Gli obiettivi globali per il 2020 di riduzione dei morti per Aids e delle nuove infezioni da Hiv a meno di 500mila non verranno raggiunti". Lo ha scritto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella presentazione della relazione al Parlamento, che si riferisce ai dati 2019. "I dati - si legge - mostrano che sono state investite poche risorse e non si è riusciti a piegare le curve come era stato previsto".