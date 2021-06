Ai domiciliari riesce ancora a evadere il Fisco, arrestato imprenditore a Lecco

Era già in detenzione domiciliare per una condanna definitiva per reati tributari, ma sarebbe riuscito a impartire quotidianamente disposizioni per evadere il Fisco con fatture false. E con quei soldi avrebbe comprato un taxi veneziano, una moto, e pagato trattamenti estetici per l'ex moglie e viaggi per i figli. Antonio Giuseppe Baldan, di Baldan Group, è stato nuovamente arrestato dalla Gdf di Lecco .

L'inchiesta avrebbe accertato come due società di Baldan Group, attive nel settore della vendita di macchinari per l'estetica e per le quali la Procura di Milano aveva già avanzato richiesta di fallimento, operassero sul mercato attraverso la sistematica omissione di ogni adempimento fiscale che ha costituito per anni una forma di auto finanziamento. A riprova, secondo le accuse, ci sarebbe "la totale assenza, alla data della richiesta di fallimento, di debiti verso istituti di credito".

I presunti illeciti, inizialmente con una società sino al 2013, successivamente sono proseguiti sotto una nuova veste giuridica in cui venivano contestualmente trasferiti tutti gli asset attivi, nonché i dipendenti della prima società, ormai gravata da debiti fiscali per oltre 12 milioni di euro.

Baldan e gli altri, tutti amministratori di fatto o di diritto delle società, inoltre, per sottrarre a tassazione i proventi dell'impresa avrebbero creato società estere nel Regno Unito, Olanda, Svizzera, Germania, gestite di fatto dalla società italiana. Così, spiegano gli investigatori, si sarebbero poi accumulati debiti col Fisco e previdenziali per oltre 19 milioni. In più, il capitolo della distrazione dei fondi societari per "fini personali", l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, l'utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti e l'acquisizione di una società di diritto colombiana, un'operazione "priva di ogni ragione economico-imprenditoriale".