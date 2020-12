Agriturismi in ginocchio, la disperazione di una imprenditrice: "Non so se resisterò"

Camere chiuse, cucina completamente vuota e un frigorifero desolante è quello che resta dell'agriturismo gestito da Camilla Apolloni Ghetti nel cuore della Maremma Toscana. Come ha raccontato l'imprenditrice alle telecamere di "Stasera Italia", l'emergenza di Covid-19 le ha permesso di lavorare solamente qualche giorno in estate e gli aiuti ricevuti dallo Stato non sono sufficienti per continuare a gestire l'attività.



In un anno ho ricevuto 4mila euro e basta, che per una struttura del genere non è nemmeno un mese di gestione - prova a spiegare nella trasmissione di Rete 4 - Quando riaprirò, sperando di riuscirci, non accendo l'interruttore e faccio venire i clienti, non funziona così naturalmente".



La donna ha raccontato di aver dovuto fare a meno di tre dipendenti, arrivando a occuparsi da sola della gestione totale, dalla pulizia della piscina al calcolo delle tasse da pagare. "Mi aspetto più fondi veri, reali - conclude commossa - Ogni notte penso a quello che ho fatto e al rischio concreto che io debba chiudere questo posto meraviglioso".