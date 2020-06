Agrigento, morì dopo essere caduta in ospedale: 43 indagati

Trattarono il caso di una donna di 81 anni morta dopo essere caduta da una barella mentre attendeva, in Pronto soccorso, di essere visitata. Ora 43 tra medici e infermieri dell'ospedale San Giovanni di Dio della clinica Sant'Anna, ad Agrigento, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura siciliana per omicidio colposo in ambito sanitario. L'inchiesta è stata aperta dopo una querela presentata dalla figlia della donna.