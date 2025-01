Agrigento, minaccia con pistola migranti in centro accoglienza: arrestato

Un 45enne è stato arrestato per aver terrorizzato con una pistola 27 bengalesi ospiti di un centro di prima accoglienza per migranti, in contrada Zaccanello, a Racalmuto (Agrigento). I carabinieri, dopo averlo identificato e rintracciato, lo hanno prima portato in caserma, dove è stata perquisita la sua auto alla ricerca dell'arma utilizzata. Le perquisizioni sono poi state estese anche all'abitazione e agli immobili nella disponibilità dell'uomo senza risultato. Il 45enne avrebbe agito in stato di alterazione e avrebbe anche esploso due colpi di pistola in aria.