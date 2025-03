Agrigento, madre e figlio di 4 anni azzannati dal cane di casa

Un bambino di 4 anni e la madre sono stati attaccati dal cane di famiglia in una casa di campagna ad Aragona, in provincia di Agrigento. L'animale, di grossa taglia, era legato con una catena e ha prima azzannato alla testa il bambino e poi la madre alla coscia. La donna era intervenuta per salvare il figlio. Entrambi sono stati portati in ospedale, medicati e sottoposti a terapia antibiotica. È il secondo episodio in pochi giorni di animali che attaccano le persone con cui vivono. Sabato una donna di 65 anni è stata uccisa dal suo cane a Petrosino in provincia di Trapani.