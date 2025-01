Agrigento capitale della Cultura, asfaltati anche i tombini

Dopo, dunque, la bufera sui nuovi cartelli stradali sgrammaticati, riflettori ora accesi e picconi alla mano sulle "strade asfaltate o messe in sicurezza in modo affrettato e con un finanziamento last-minute per l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". La Giunta regionale di Schifani, infatti, aveva approvato un finanziamento di 510.000 euro per la sistemazione delle strade proprio in vista dell'importante visita. Ma "le infrastrutture della città sono state trascurate fino a quando non si è presentata l'occasione. E ci sono stati casi in cui i tombini sono stati coperti dall'asfalto. Questo è un fenomeno noto come 'tombini coperti' o 'tombini asfaltati', che spesso accade quando i lavori di asfaltatura vengono fatti in modo rapido e talvolta negligente. Un disastro frettoloso con i soldi delle tasse", è la denuncia con tanto di richiesta di dimissioni del sindaco Micciché.