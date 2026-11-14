Agrigento, il balcone le crolla sotto i piedi mentre sta stendendo i panni: grave 32enne

Una 32enne è rimasta gravemente ferita mentre stava stendendo i panni sul balcone della sua abitazione di Canicattì, nell'Agrigentino. Il pavimento del terrazzino ha improvvisamente ceduto facendo precipitare la giovane al suolo. Nonostante la donna vivesse al primo piano a seguito dell'impatto ha riportato lesioni di grave entità. I soccorritori sono giunti immediatamente sul luogo dell'incidente e la vittima è stata elitrasportata presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. I medici hanno riscontrato un politrauma, la 32enne verrà sottoposta a un intervento chirurgico.