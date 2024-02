Protesta agricoltori, centinaia di trattori bloccano via Nomentana a Roma

Non si ferma la protesta degli agricoltori a Roma.

Dopo la manifestazione in piazza della Repubblica, un centinaio di trattori ha bloccato il traffico in via Nomentana. La polizia e i carabinieri, giunti sul posto, hanno dovuto chiudere la strada nel tratto tra viale Sora Lella e il Grande raccordo anulare. "Noi da qui non ce ne andiamo finché il governo non ci incontrerà", ha spiegato uno degli agricoltori, arrivato nella Capitale dall'Emilia Romagna.