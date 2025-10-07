Logo Tgcom24
fu ferito gravemente nel 2024

Agguato a un imprenditore nel Bresciano, 8 arresti

07 Ott 2025 - 08:06
© ansa

Otto persone sono state arrestate, 4 in carcere e 4 ai domiciliari, per l'agguato di un anno e mezzo fa contro l'imprenditore Angelo Ferandi, titolare della Cavifer, azienda specializzata nello smaltimento di materiali ferrosi e metalli. La sera dell'1 marzo 2024, una banda armata attese che Ferandi uscisse dall'azienda ed esplose 8 colpi d'arma da fuoco calibro 9 mm, 6 dei quali raggiunsero la vittima alle gambe, alle braccia e all'addome. L'uomo, in pericolo di vita, fu successivamente trasportato in ospedale, dove, dopo un lungo ricovero, fu dimesso. 

