Agguato a un imprenditore nel Bresciano, 8 arresti

Otto persone sono state arrestate, 4 in carcere e 4 ai domiciliari, per l'agguato di un anno e mezzo fa contro l'imprenditore Angelo Ferandi, titolare della Cavifer, azienda specializzata nello smaltimento di materiali ferrosi e metalli. La sera dell'1 marzo 2024, una banda armata attese che Ferandi uscisse dall'azienda ed esplose 8 colpi d'arma da fuoco calibro 9 mm, 6 dei quali raggiunsero la vittima alle gambe, alle braccia e all'addome. L'uomo, in pericolo di vita, fu successivamente trasportato in ospedale, dove, dopo un lungo ricovero, fu dimesso.