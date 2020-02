Coronavirus, l'ambasciata sulle aggressioni ai cinesi in Italia: "Basta con i pregiudizi"

Dopo gli ultimi episodi di aggressione, "nella comunità cinese si sta diffondendo il panico. Non per l'epidemia di coronavirus, ma per la sicurezza". Così l'ambasciata cinese in Italia ha invitato "gli amici italiani a fare attenzione alla sicurezza dei nostri connazionali che vivono e lavorano in Italia, di evitare pregiudizi, distinzioni, aggressioni. Insulti e minacce non sono tollerabili".