Aggiotaggio e false comunicazioni,ex direttore Sole 24 ore: estraneo

"In tanta sofferenza sono almeno contento che le indagini si siano concluse perché in questo modo potrò finalmente conoscere gli elementi di accusa a mio carico". Lo ha affermato l'ex direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano che aggiunge: "E sono certo di potere fornire tutti i chiarimenti necessari per accertare la mia totale estraneità a qualsiasi condotta illecita". Napoletano è indagato per false comunicazioni e aggiotaggio.