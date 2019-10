Agenti uccisi a Trieste, sindacati polizia: "Equipaggiamenti obsoleti"

Sap: "Le fondine avevano problemi" - In particolare, "nella vicenda dei due agenti uccisi ci sono stati problemi con le fondine - dice il Sap -. Al primo agente è stata sfilata la pistola perché aveva una fondina vecchia, in quanto quella in dotazione gli si era rotta. Al secondo agente ucciso, la fondina sarebbe stata strappata dalla cintura quando ormai era già in terra, inerte, a causa delle ferite per i colpi esplosi conla prima arma".

Tra gli equipaggiamenti mancanti, e che avrebbero potuto forse evitare il peggio in questo caso, come spiega "La Repubblica", c'è per esempio il taser, la "pistola elettrica" che provoca uno shock e che può essere l'arma idonea quando ci si trova di fronte a persone in stato alterato, come Alejandro Stephan Meran, l' assassino di Trieste, indicato agli agenti come "instabile".

Per Cesario Bortone, segretario del Consap, ad essere più urgenti sono gli equipaggiamenti che aumenterebbero la sicurezza degli agenti. "I fatti di Trieste dovrebbero accelerare quello che Consap chiede da tempo - ha spiegato infatti Bortone a Repubblica -, ossia la fornitura a tutto il personale dei gap sottocamicia, giubbotti che si indossano più agevolmente di quelli tattici dal costo di poche centinaia di euro, e che proprio in circostanze come queste potrebbero salvarci la vita".