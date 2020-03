Agente della scorta di Matteo Salvini positivo al coronavirus | L'ex ministro: "Sto bene"

Un poliziotto della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al coronavirus. Lo confermano fonti della Lega, che precisano come si tratti di un agente della seconda auto, quella che accompagna la vettura dell'ex ministro, e che dunque non viaggiava nella stessa macchina del segretario leghista.

Le stesse fonti precisano che il segretario "sta bene" e "non ha dovuto nemmeno eseguire il tampone". Di conseguenza, assicurano le stesse fonti, non e' stata disposta alcuna misura di isolamento per il segretario della Lega. Gli altri colleghi della scorta sono stati messi in quarantena. Salvini, informato sui fatti, si è detto tranquillo e disponibile ad effettuare il tampone qualora fosse necessario.

Salvini: "Sto bene, mai stato a contatto con agente positivo" - Matteo Salvini ha poi affidato ai social il suo commento: "Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino". Lo scrive su facebook Salvini. "Chi riesce a fare polemica anche su una malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. Grazie per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus".



Anche la politica cambia abitudini, in Parlamento si vota solo di mercoledì - Il Parlamento, da qui alle prossime settimane, si riunirà il meno possibile e solo per dossier legati all'emergenza coronavirus. Anche in Aula si cercherà di rispettare le norme fissate dal governo, come la distanza minima. Nel frattempo sono state cancellate tutte le sedute e le uniche, per ora, giornate di votazioni certe saranno mercoledì 11 e 18 marzo.