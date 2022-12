Afragola (Napoli), 37enne ucciso a colpi di pistola

Tragedia ad Afragola, in provincia di Napoli.

Un 37enne, Luigi Mocerino, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato avvenuto in pieno centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che non escludono alcuna pista. Poco prima del delitto, la vittima stava entrando in una salumeria, quando i sicari gli si sono avvicinati aprendo il fuoco e crivellandolo di colpi alle spalle. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.