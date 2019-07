Affidi illeciti, il sindaco di Bibbiano resta ai domiciliari

Il sindaco dem di Bibbiano (Reggio Emilia), Andrea Carletti, accusato di abuso di ufficio e falso nell' inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi illeciti , resta agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il gip Luca Ramponi, che ha confermato la misura cautelare anche per lo psicoterapeuta Claudio Foti, della Onlus Hansel & Gretel.

Come riporta la stampa reggiana, sono state rigettate le istanze di revoca dei domiciliari avanzate dalle difese di Nadia Bolognini, moglie di Foti, Federica Anghinolfi, dirigente del servizio sociale e da altri due indagati.



In tutto gli indagati sul presunto scandalo degli affidi dei bambini e un sistema illecito di servizi sociali scoppiato nella Val d'Enza sono saliti a 29. Nel registro del pm Valentina Salvi si sono aggiunti i nomi di due ex sindaci: Paolo Colli e Paolo Burani, rispettivamente primi cittadini di Montecchio Emilia e Cavriago all'epoca dei fatti contestati.