l'aereo era diretto a Varsavia

Malore in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa

Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia, nessun ferito

23 Lug 2026 - 09:19
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Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05, quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.

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