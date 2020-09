Aeroporti, De Micheli: "Si tornerà ai livelli pre-coronavirus nel 2023"

L'emergenza coronavirus ha fatto crollare il flusso di passeggeri negli aeroporti. Per ritornare ai livelli pre-pandemia, secondo il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, bisognerà aspettare la fine del 2023. "Nel 2019 il traffico aeroportuale era di 191 milioni di passeggeri in tutta Italia", ha detto, stimando in 3 anni il tempo per riavere gli stessi numeri. "Il tempo per fare il piano aeroporti in questa fase lo abbiamo", ha aggiunto.