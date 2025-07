Aerei, sciopero di 4 ore del personale viaggiante: rischio disagi

Possibili disagi per lo sciopero nazionale di 4 ore degli aerei. L'astensione dal lavoro, prevista dalle 13 alle 17, riguarda piloti, assistenti di volo e personale di terra. Nella sezione "voli garantiti in caso di sciopero" dell'Enac è disponibile l'elenco dei voli che verranno in ogni caso assicurati, tra cui l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero, la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l'inizio dell'astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti.