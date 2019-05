Adunata Alpini a Milano, un gruppo per cercare i cappelli persi

Segnalazioni e appelli erano diventati troppo numerosi e rischiavano di disperdersi nei social network. Così, all'indomani dell'Adunata degli Alpini a Milano, la pagina Facebook ufficiale dell'evento, Adunata Nazionale Alpini, ha aperto un gruppo, "Cappelli persi e ritrovati", in cui raccogliere tutti i post di chi cerca o ha trovato il cappello con la penna nera. In questo modo, più facilmente, il legittimo proprietario potrà, se non ha potuto già farlo, rimetterlo in testa.