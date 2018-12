Addio a Eleonora, il marito: "Una mamma insostituibile"

Una chiesa gremita di persone, fuori una leggera nevicata, la musica di Simon&Garfunkel in sottofondo. Senigallia ha dato così l'ultimo saluto a Eleonora, la mamma di 39 anni morta nella tragedia di Corinaldo. "Una mamma insostituibile", ha detto il marito che ha incrociato il suo sguardo per l'ultima volta la notte di quel maledetto venerdì 7 dicembre tra la folla che li spingeva fuori dalla discoteca Lanterna Azzurra dove avevano accompagnato la figlia per assistere al dj set di Sfera Ebbasta. Al funerale era presente anche il prefetto che ha portato un messaggio di vicinanza e profonda partecipazione al dolore da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.