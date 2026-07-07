Gli investigatori milanesi stanno valutando la foto-profilo di WhatsApp che Lamin Saidilly, il giovane 22enne nato in Italia da genitori gambiani che sabato corso ha accoltellato per più di 20 volte un 55enne a Milano, aveva sul telefonino: un guerriero islamico. Anche se, a quanto si è saputo, non vi sarebbero particolari altri elementi per ipotizzare un percorso di radicalizzazione. Nella casa di famiglia, nel Trevigiano, sequestrati anche scritti su fogli A4.