Accoltellato a Milano, il luogo dell'aggressione
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Per gli investigatori non vi sarebbero però particolari altri elementi per ipotizzare un percorso di radicalizzazione
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Gli investigatori milanesi stanno valutando la foto-profilo di WhatsApp che Lamin Saidilly, il giovane 22enne nato in Italia da genitori gambiani che sabato corso ha accoltellato per più di 20 volte un 55enne a Milano, aveva sul telefonino: un guerriero islamico. Anche se, a quanto si è saputo, non vi sarebbero particolari altri elementi per ipotizzare un percorso di radicalizzazione. Nella casa di famiglia, nel Trevigiano, sequestrati anche scritti su fogli A4.
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La fotografia - come riportano Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa - ritrae un guerrigliero islamico con una kefiah come copricapo chinato in preghiera su un tappeto adagiato sulla sabbia, con le onde del mare sullo sfondo e un fucile d'assalto.
A Conegliano, nella casa in cui Saidilly viveva con il padre, sono stati sequestrati dalla Digos veneta fogli A4 che chi ha letto ha sintetizza: "L'estensore annota la volontà di compiere atti violenti con l'utilizzo di coltelli o lame". Ciò che ha fatto sabato scorso.