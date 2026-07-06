Accoltellato a Milano, l'aggressore non risponde al gip: "Non ricorda nulla" | "Era già stato in carcere in Inghilterra"

Quella di Saidilly "non è stata una fuga ma un percorso di ricerca di sé", ha detto la legale, riferendosi evidentemente a quanto detto dal suo assistito". Ha avuto parole per l'uomo accoltellato? "Non ha avuto parole nemmeno per difendere se stesso", ha risposto l'avvocato Brambilla. "Ho parlato un poco con il papà e con la mamma che ovviamente sono basiti e nessuno di loro si sarebbe aspettato una cosa del genere e più volte mi hanno chiesto le prove di quello che dicevo", ha concluso la legale.