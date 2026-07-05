Non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di sabato 4 luglio dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro, a Milano.
"Mi sono divertito"
Il giovane, fermato dagli avventori del locale prima di darsi alla fuga, deve ora rispondere di tentato omicidio. Ma l'imputazione non sembra preoccuparlo. Anzi. "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio", ha riferito il 22enne una volta preso in custodia dagli agenti della polizia intervenuti sul posto pochi minuti dopo la feroce aggressione a colpi di coltello.
Venti coltellate a schiena e addome
Le condizioni del 55enne ferito, ricoverato al Niguarda di Milano, restano critiche. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine l'ivoriano "con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase" lo ha aggredito "dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti" alla testa, al collo, al torace e all'addome.
Lunedì l'interrogatorio
L'aggressore sarà interrogato nella mattinata di lunedì 6 luglio, dal gip Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore. Il pm Elio Ramondini ha inoltrato la richiesta di convalida dell'arresto ritenendo sussistenti il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. L'intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all'esterno del bar.