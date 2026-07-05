Le condizioni del 55enne ferito, ricoverato al Niguarda di Milano, restano critiche. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine l'ivoriano "con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase" lo ha aggredito "dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti" alla testa, al collo, al torace e all'addome.