Era insieme al figlio

Milano, 55enne accoltellato da uno sconosciuto al bar: è in pericolo di vita

L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato bloccato dagli avventori prima che potesse scappare. Ignote le motivazioni del gesto

di Maurilio Paloschi
04 Lug 2026 - 18:43
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Versa in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di sabato 4 luglio è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano, in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori.