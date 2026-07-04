Milano, 55enne accoltellato da uno sconosciuto al bar: è in pericolo di vita
L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato bloccato dagli avventori prima che potesse scappare. Ignote le motivazioni del gestodi Maurilio Paloschi
Versa in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di sabato 4 luglio è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano, in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori.