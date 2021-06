Accoltellata dall'ex esce dal coma, cerca suo figlio ma è morto per proteggerla

Dopo quasi 40 giorni si è svegliata dal coma indotto farmacologicamente, Paola Piras, la donna di 51 anni di Tortolì, nel Nuorese, colpita con 18 coltellate dal suo ex compagno di origini pakistane Masih Shahid, la mattina dell'11 maggio scorso. Provvidenziale l'intervento del figlio Mirko, 19 anni, che per proteggerla ha perso la vita. E' a lui che Paola ha rivolto il suo primo pensiero, ma ancora non sa del tragico epilogo.