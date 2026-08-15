Genova, 26enne accoltella la sorella e muore precipitando dalla finestra

A Genova, un giovane 26enne ha accoltellato sua sorella e poi è precipitato dalla finestra, al quinto piano di una palazzina da un alloggio di Largo San Francesco da Paola, in zona San Teodoro. È accaduto nella giornata di oggi, 15 agosto, poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella 18enne, dopodiché l'avrebbe ferita con una coltellata, in modo non grave. Successivamente, sarebbe caduto dalla finestra. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Il ragazzo è morto sul colpo mentre la ragazza è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Sul posto sono giunti i carabinieri, ai quali è affidata l'indagine, e anche le ambulanze e le automediche inviate dal 118, oltre ai vigili del fuoco.

