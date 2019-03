Abuso ufficio,Cassazione revoca obbligo dimora governatore Calabria

La Corte di Cassazione ha revocato l'obbligo di dimora nel comune di residenza cui era sottoposto dal 17 dicembre il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il provvedimento era stato emesso su richiesta della Procura di Catanzaro per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta "Lande desolate" per presunte irregolarità in due appalti gestiti dalla Regione per la realizzazione della sciovia di Lorica e dell'aviosuperficie di Scalea.