Abusivi nei palazzi di Milano, l’amministratore: “Gli stranieri non hanno portato degrado, sono gli italiani che ne hanno approfittato”

“Non sono gli stranieri che hanno portato il degrado, sono gli italiani che ne hanno approfittato”. A dichiararlo alle telecamere di “Quarta Repubblica” è Marco Cesarani, amministratore di un palazzo in via Clitumno 11 a Milano.

In questa zona, tra via Clitumno e via Arquà, diversi palazzi sono senza porte: si entra e si esce, dentro vivono persone alle quali spesso è stato affittato abusivamente un posto letto, altri sono senzatetto od occupanti. Sempre qui, nei pressi di via Padova, fino al 2001 c’erano alcuni stabili signorili, poi abbandonati al degrado.

Oggi alcuni sono chiamati “palazzi della vergogna”. Nel servizio del programma in onda su Rete 4 vengono mostrati anche alcuni corridoi sotterranei che collegano i palazzi e buchi nelle scalinate dove, in passato, venivano nascoste dosi di droga da vendere agli acquirenti da parte di alcuni spacciatori.