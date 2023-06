Abusi sui detenuti, il Riesame di Torino: "Servono pene più severe"

Per gli abusi commessi in carcere dalla polizia penitenziaria sui detenuti servirebbero pene più severe.

Lo scrive il Tribunale del Riesame di Torino in un'ordinanza emessa in merito a un procedimento che riguarda la casa circondariale di Biella. I magistrati hanno infatti revocato le misure interdittive a 23 agenti perché non hanno ravvisato il reato di tortura ma quelli di lesioni e di abuso di autorità, che non consentono misure cautelari. Proprio l'abuso di autorità, dice il Tribunale, dovrebbe avere "un trattamento sanzionatorio più severo".