Viadotti, la Gdf sequestra 26 milioni ai dirigenti di Strada Parchi

La Guardia di finanza di Teramo ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per oltre 26 milioni di euro nei confronti dei sei indagati che hanno assunto cariche di vertice nella "Strada dei Parchi Spa" come anche di altre due società collegate. Il provvedimento è stato preso dal Giudice per le indagini preliminari di Teramo, che ha accolto le richieste dei pm titolari delle indagini.