Teramo, molestie su tre minorenni: sospeso insegnante

Il tribunale del Riesame di Teramo ha revocato gli arresti domiciliari per l'insegnante teramano arrestato per violenza sessuale e molestie a minori il 5 aprile.

In parziale riforma dell'ordinanza di custodia cautelare il giudice del Riesame ha sospeso dall'esercizio della professione l'insegnante in servizio in un istituto di istruzione di secondo grado del capoluogo abruzzese. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti nell'istituto, durante le ore di lezione, tra l'ottobre 2021 e febbraio di quest'anno e le vittime sarebbero tre studentesse tra i 14 e i 15 anni.