Teramo, avrebbe lanciato in aria il cane del titolare del b&b in cui alloggiava: denunciato

A Giulianova (Teramo), un 27enne avrebbe lanciato in aria il cane del proprietario del b&b in cui alloggiava. L'animale, cadendo a terra, avrebbe riportato la rottura di alcuni denti. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Giulianova sono intervenuti nella struttura. Vedendoli, l'uomo già noto alle forze dell'ordine e "in evidente stato di ubriachezza", avrebbe cominciato a offenderli. Il giovane è stato accompagnato in caserma ed è stato denunciato per maltrattamento di animali e oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.