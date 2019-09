Sulmona, no alle merendine a scuola: "Meglio il pane con la marmellata"

Un caso isolato che tenta di espandersi - La notizia dell'istituto comprensivo Lombardo-Radice-Ovidio arriva pochi giorni dopo quella della scuola Piscicelli di Napoli, dove per motivi di sicurezza e igiene la preside ha deciso di bandire gli spuntini fatti in casa e favorire il consumo di merende confezionate. In Abruzzo invece, Coldiretti sta avviando una campagna di sensibilizzazione per avvicinare i più giovani al tema dell'educazione alimentare. Gli studenti della scuola materna Celidonio, sempre di Sulmona, hanno trascorso una mattinata alla scoperta del "ciclo dell'uva", con tanto di dimostrazione di torchiatura e degustazione finale. "Abbiamo scelto Sulmona come primo paese per questo progetto - spiega il direttore provinciale di Coldiretti Domenico Roselli - ma speriamo di ripeterci in altre occasioni, magari per la raccolta dell'ulivo".