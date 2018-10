Strada dei Parchi a Toninelli: "L'autostrada A24-A25 è sicura"

"L'autostrada A24-A25 è sicura. Ciò che manca sono i decreti per sbloccare i fondi per la messa in sicurezza antisismica". Lo afferma la società concessionaria Strada dei Parchi dopo le parole del ministro Toninelli sullo stato di "allarmante degrado" dei piloni dei viadotti. Nel frattempo, "l'allarmismo ingiustificato e la comprensibile preoccupazione dell'utenza hanno fatto sì che negli ultimi giorni il traffico sulla tratta sia diminuito del 7%".