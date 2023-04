Sisma L'Aquila, Meloni: "Iter semplificativi per la ricostruzione"

Alla vigilia dell'anniversario del sisma dell'Aquila, Giorgia Meloni è andata sul posto per una messa in ricordo delle vittime.

"La ricostruzione pubblica avrà gli stessi iter semplificativi che avrà ad esempio il Pnrr, quindi c'è ancora un lavoro da fare e siamo impegnati in quello", ha detto parlando del processo di semplificazione. La Meloni ha sottolineato l'impegno del governo per la ricostruzione dell'Aquila, con i 50 milioni stanziati dal Cipes per le scuole e l'impegno garantito con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.