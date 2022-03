Pescara, vendevano gasolio importato senza pagare l'Iva: 172 denunciati, evasi oltre 45 milioni

Le fiamme gialle pescaresi hanno sequestrato preventivamente quasi 8 milioni. Lo schema scoperto era piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società "cartiere" del tutto fittizie e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistavano l'oro nero senza applicazione dell'Iva, per poi rivenderlo alle "pompe bianche" a prezzi stracciati, di nuovo senza versare l'imposta.

Ai distributori gasolio a meno della metà del costo medio

In questo modo le autocisterne piene a prezzi agevolati erano vendute ai distributori, su quello che è diventato un vero e proprio mercato nero, a meno della metà del costo medio del gasolio. Regalato in pratica, tenuto anche conto del fatto che, trasportato a migliaia di chilometri di distanza, non risentiva di alcun incremento di valore, salvo poi finire nelle vetture dei consumatori finali a prezzi stellari. Il meccanismo fraudolento si basava sull'utilizzo di fatture false, con cui simulare un allineamento dei prezzi di vendita a quelli di mercato. La differenza pagata in più veniva poi, di fatto, restituita in contanti, aggirando così la normativa fiscale a danno dell'Erario.